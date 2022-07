A rede social Twitter está em baixo desde quinta-feira, 14 de Julho.

No site “Downdetector” conta com mais de 1.100 notificações de problemas por volta das 13h00.



A maioria dos utilizadores estão a detetar problemas na sua linha do tempo (feed), no próprio site do Twitter ou no login à rede social.

Em Portugal, a maioria das queixas têm origem em Braga, Porto, Lisboa e Setúbal.