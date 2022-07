Presidente chinês envia condolências e diz querer aprofundar relações com Angola

O Presidente chinês, Xi Jinping enviou, esta terça-feira, uma mensagem de condolências ao chefe de Estado angolano, João Lourenço, pelo falecimento do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, de acordo com o Jornal de Angola.

Xi Jinping, em nome do governo e povo chinês, manifestou “profundos pêsames” pela morte do antigo líder angolano e disse que José Eduardo dos Santos foi um excelente líder de Angola e um velho amigo da China.

No âmbito das relações sino-angolanas, o líder chinês valoriza a

amizade tradicional e fraternal com Angola e assume que pretende aprofundar a cooperação em todas as áreas.