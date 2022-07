Isabel dos Santos e alguns irmãos assistem a missa do sétimo dia de José Eduardo dos Santos em Barcelona

Isabel dos Santos e alguns dos seus irmãos assistiram ontem a uma missa do sétimo dia numa igreja católica em Barcelona. A filha mais velha do ex-Presidente de Angola publicou nas redes sociais uma foto onde diz: “Pela tua alma, pai”.



Tchizé organiza oração metodista

Depois disso, Tchizé organizou online, num live no Instagram, uma oração metodista. E explicou porquê: “O meu bisavô José Paulino, pai de Jacinta José Paulino, mãe de JES, foi um dos primeiros pastores da referida igreja em Angola, por isso não podíamos deixar de realizar uma oração com um pastor metodista, para além da missa católica realizada no mesmo dia, já que na nossa família são professadas as duas religiões.”