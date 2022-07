Governo de Angola alarga homenagens a José Eduardo dos Santos até domingo apesar de o luto nacional terminar hoje

Ainda sem decisão judicial sobre a trasladação do corpo do ex-Presidente de Angola, Luanda decidiu continuar as homenagens a José Eduardo dos Santos por mais dois dias, até domingo, apesar de os sete dias de luto nacional terminarem hoje.

“As pessoas vão continuar a ir aos locais de velório abertos em todo o país, a poderem assinar o livro de condolências, a deixar flores num ritual de respeito e recolhimento” disse ao Observador fonte da Presidência de João Lourenço. E isso, “independentemente da decisão que vier de Barcelona”.

O MPLA, que durante uma semana, suspendeu as suas atividades de pré-campanha eleitoral, tendo cancelado no sábado passado o grande comício em Luanda, volta à estrada, disse ao Observador fonte do Bureau Político do partido. Mas sem a presença de João Lourenço “que continuará recolhido mais uns dias”, acrescentou uma outra fonte.