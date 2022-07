Eleições Gerais de 2022: FNLA aposta na melhoria das condições sociais

A FNLA está apostada em melhorar as condições sociais da população, com destaque nas áreas da educação e saúde.

Caso ganhe as próximas eleições, marcadas para 24 de Agosto deste ano, a FNLA pretende impulsionar a criação de que vão de encontro com os anseios dos angolanos.

A afirmação é do secretário-geral do partido, Aguiar Laurindo, que falava durante um acto de massas, no mercado da Praça Nova, município de Belas, em Luanda.

Aguiar Laurindo aproveitou a ocasião para relembrar aos presentes o número do boletim do partido saído do sorteio: o quatro.

O acto visou apresentar as suas promessas eleitorais para conquistar os votos dos mais de 14 milhões de eleitores angolanos, no pleito de 24 de Agosto.

As próximas eleições gerais em Angola, as quintas da história do país, desde a Independência nacional a 11 de Novembro de 1975, vão contar com a participação, pela primeira vez, dos angolanos residentes no estrangeiro.

Do total de 14,399 milhões de eleitores esperados nas urnas, 22.560 são da diáspora, distribuídos por 25 cidades de 12 países de África, Europa e América.

As anteriores eleições ocorreram em 1992, 2008, 2012 e 2017.