Cadáver de homem encontrado a boiar em praia de Vila Nova de Gaia

O cadáver de um homem com cerca de 50 anos foi encontrado esta quinta-feira a boiar no mar, junto à praia Mar e Sol, em Vila Nova de Gaia, revelou à Lusa o comandante da capitania do Porto.

Segundo Silva Rocha, o corpo foi encontrado ao início da tarde e “apresenta sinais de que está morto há vários dias”. O homem trazia vestido “uma t-shirt e calção”.

O alerta, disse, foi dado pelos Bombeiros da Aguda.

O corpo foi enviado para o Instituto de Medicina Legal do Porto e a Polícia Judiciária Tomou conta da ocorrência, acrescentou Silva Rocha.