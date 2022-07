EUA: Inflação acelera mais do que o previsto e chega a 9,1% em junho

Mais um mês de aumento de preços nos EUA, embora o indicador subjacente, que ignora as categorias energética e alimentar, recuou pelo terceiro mês seguido. A inflação dos produtos energéticos está em máximos de 1980, enquanto a dos produtos alimentares bateu recordes de 1981.

A inflação nos EUA acelerou mais do que o previsto em junho, chegando aos 9,1%, segundo os dados revelados pelo Gabinete de Estatísticas do Trabalho dos EUA. Este resultado é uma subida considerável em relação aos 8,6% registados no mês anterior e superou a previsão dos analistas, que apontavam para 8,8%.

A pressão nos preços adensa-se na maior economia do mundo, onde várias perturbações das cadeias logísticas aliadas à crise energética que se vive globalmente levaram a novo recorde, desta feita um máximo não registado desde novembro de 1981.

A energia continua a ser o principal motor da subida de preços, com a inflação dos produtos energéticos a chegar a 41,6% em termos homólogos, o valor mais elevado desde 1980. Também os bens alimentares registaram a maior variação desde 1981, ao chegar aos 10,4%.

Olhando para o indicador subjacente, que descarta as categorias da energia e alimentar, os preços nos EUA subiram 5,9%. Este é o terceiro mês seguido de quedas neste subindicador, o que sugere que, apesar de os preços continuarem a subir, o fenómeno mostra menos sinais de se alastrar a outros sectores menos voláteis.

Em cadeia, a inflação nos EUA chegou a 1,3% em junho, enquanto a core, ou seja, a inflação subjacente, foi de 0,7%. Estes valores correspondem a aumentos em relação à leitura do mês anterior, quando os índices avançaram 1,1% e 0,5%, respetivamente.

O indicador tem sido dos mais em foco na economia global, dadas as pressões inflacionistas que se fazem sentir em ambos os lados do Atlântico. Ainda assim, ao contrário do que sucede na Europa, a Reserva Federal americana avançou já com a normalização da política monetária, tendo subido as taxas de juro diretoras três vezes este ano numa tentativa de conter a subida de preços.