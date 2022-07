Jornais americanos destacam corrupção do regime de José Eduardo dos Santos

Os principais jornais americanos recordaram José Eduardo dos Santos como um dirigente que derrotou “rebeldes apoiados pela África do Sul e Estados Unidos”, mas que ao mesmo tempo liderou um regime corrupto que “saqueou” Angola.

“José Eduardo dos Santos, que saqueou Angola, morre aos 79 anos”, foi o título do artigo no Washington Post que, no sub-título, afirma que “um dos chefes de Estado africanos com mais anos no poder, liderou o seu país rico em recursos num conflito que parecia sem fim durante 38 anos e canalizou enormes riquezas para a sua família”.

No artigo, o Washington Post descreve a paz alcançada em Angola como “marcada pela corrupção” e que “vastas riquezas foram canalizadas para a sua família e poucos favoritos, deixando a maior parte dos angolanos numa pobreza deplorável”.

Já o New York Times recordou que, sob a liderança de José Eduardo dos Santos, “Angola combateu e eventualmente ganhou uma guerra civil duradoura contra rebeldes apoiados pela África do Sul e Estados Unidos e apoiou rebeldes que desafiaram a dominação da minoria branca na Namíbia e na África do Sul, mas foi acusado de corrupção e nepotismo e o crescimento económico a que presidiu beneficiou principalmente a sua família e um círculo de conselheiros”.

“Carros importados caros podiam ser vistos nas ruas de Luanda e angolanos ricos tiravam férias em instâncias portuguesas luxuosas, enquanto muitos angolanos subsistiam em migalhas sem cuidados de saúde e sem esperança”, escreve o New York Times.

Já o Wall Street Journal recordou que foi durante a presidência de José Eduardo dos Santos que se registou um investimento “sem precedente de companhias petrolíferas multinacionais e da China que tornaram Angola no segundo maior produtor de petróleo em África”.

“Contudo, enquanto milhares de milhões de dólares entraram em Angola liderada por dos Santos, os pobres do país pouco beneficiaram”, diz o jornal.

“Cerca de metade de mais dos 30 milhões de pessoas de Angola vive na pobreza, de acordo com o Banco Mundial e empréstimos sem controlo deixaram o Governo com uma montanha de dívidas quando o preço do petróleo caiu nos últimos do poder de dos Santos”, conclui aquele jornal especializado em economia e Finanças.

José Eduardo dos Santos morreu na sexta-feira, 8, em Barcelona, Espanha, onde vivia há três anos com a idade de 78 anos.