Quem foi José Eduardo dos Santos? A vida, a ascensão e a queda

Recorde a vida, a ascensão e queda de um dos políticos que esteve mais tempo no poder e num dos países mais ricos de África.

Foi o segundo chefe de Estado que esteve mais tempo no poder – quase 38 anos. Formado em engenharia petrolífera, José Eduardo dos Santos liderou os comandos de Angola entre 1979 e 2017. A poucos meses de completar 80 anos, e com a família a contas com a justiça, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória na sua residência em Barcelona.



Os pais, naturais de São Tomé, emigraram para Angola nos anos 40. A versão oficial dá conta que José Eduardo dos Santos nasceu em Luanda em agosto de 1942 mas, segundo várias fontes, nessa altura os pais ainda estariam em São Tomé.

Tinha apenas 16 anos quando aderiu ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). Licenciou-se em Engenharia Petrolífera na antiga União Soviética e, em 1979, foi eleito para o Comité Central do MPLA. Nesse mesmo ano assume a liderança do partido e do país devido à morte de Agostinho Neto, de quem era conselheiro.