Pesquisas revelam que americanos confiam cada vez menos nas instituições

Duas recentes pesquisas mostram que os cidadãos americanos estão deprimidos com o estado do país e que confiam cada vez menos nas instituições.

A primeira, divulgada na semana passada, concluiu que apenas 38 por cento dos entrevistados sentem-se “extremamente orgulhosos” de serem americanos.

O número representa uma queda de cinco por cento em relação ao ano anterior e de 20 pontos percentuais quando comparado a 2009, ano em que 58 por cento se descreveram como extremamente orgulhosos.

De acordo com os dados da Gallup, os republicanos revelaram de forma consistente sentimentos de extremo orgulho, 58 por cento, contra 34 por cento dos independentes e apenas 26 por cento dos democratas.

Na segunda-feira, 4, a Gallup divulgou a sua pesquisa anual sobre a confiança dos americanos nas principais instituições, entre elas o Governo federal, exército, escolas, empresas e outros sectores-chave da sociedade.

E os dados não são animadores.

O inquérito registou um “recorde baixo” de confiança em toda a sociedade.

Congresso e imprensa na mó de baixo

O declínio mais acentuado foi nas pessoas que expressaram “muito” ou “bastante” confiança na Presidência, que caiu de 38%, no ano passado, para apenas 23% este ano.

A maior perda de confiança a seguir foi no Supremo Tribunal de Justiça, no qual, no ano passado, 36 por cento dos entrevistados disseram que tinham “muito” ou “bastante” confiança no órgão, enquanto agora o número caiu para 25 por cento.

No entanto, o Congresso continua a ser a instituição na qual os americanos menos confiam, com aqueles que expressam altos níveis de confiança a cair de 15 por cento no ano passado para apenas 7 por cento.

Quanto a outros sectores, a polícia (45%), o sistema médico (38%), a religião organizada (31%), os bancos (27%) e o sistema de justiça criminal (14%) têm visto a sua apreciação popular a cair 6 por ano.

A pesquisa também mostrou um declínio na confiança nas empresas de comunicação.

A confiança nos jornais caiu para 16 por cento, de 21 por cento no ano passado.

A situação é ainda de maior descrédito para os noticiários de televisão, com os níveis de confiança a descer de 16 por cento para 11 por cento.

A única área que não viu um declínio na confiança do público foi a dos sindicatos ficou, mas a conclusão não é a melhor, com o nível de confiança a situar-se em em apenas 28%.