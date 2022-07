Lunda Norte: Operações na Mina da Luminas retomam após dois meses paralisadas

Depois de uma paralisação de cerca de dois meses, as operações na mina de diamantes de Luminas, na Lunda Norte, foram retomadas há uma semana. Para trás ficam prejuízos somados de mais de 12 milhões de dólares.

As operações foram retomadas, mas ainda há acordos com os trabalhadores que devem ser assinados num horizonte de nove dias a contar desta sexta-feira, 8 de Julho.

A paralisação da mina terá sido engendrada supostamente pela Comissão Sindical e sobas da região, uma atitude propícia para potenciar o garimpo, segundo fontes deste portal que entretanto defendem a manutenção da engenheira Zezinha Domingos na direcção da Luminas por causa da sua visão estratégica para impulsionar a produção de diamantes.

“Os trabalhadores exigem o afastamento da presidente do conselho de gestão, mas foi sempre assim com os anteriores gestores. Temos de acabar com a indisciplina na mina fomentada pelos sindicalistas e autoridades tradicionais”, acusam as mesmas fontes.

A mina paralisou a 9 de Maio resultando daí prejuízos estimados em mais de 12 milhões de dólares, dinheiro que faz falta à manobra da empresa com o pagamento de salários e operações.