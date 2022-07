Ex-PM japonês Abe morre após ser baleado

Shinzo Abe, o influente ex-primeiro-ministro japonês, morreu após ter sido baleado no peito durante um discurso na sexta-feira, de acordo com oficiais japoneses.

Abe estava a discursar num evento de campanha no exterior de uma estação ferroviária na cidade de Nara, a leste de Osaka, quando foi abordado por trás por um homem armado.

Após duas aparentes tiros, Abe caiu ao chão, inconsciente e a sangrar. Vídeos afixados nos meios de comunicação social pareceram para mostrar os transeuntes a lutar para ajudar Abe, que estava deitado no chão.

Abe, de 67 anos, foi levado para o hospital, onde os meios de comunicação social locais dizem que sofreu uma paragem cardíaca.

A emissora japonesa NHK disse que o alegado atirador, um homem de 41 anos de idade de Nara, foi detido. O homem, identificado como Tetsuya Yamagami, serviu três anos nas Forças de Auto-Defesa Japonesas. Ele disse à polícia que estava insatisfeito com Abe e que o queria matar, acrescentou NHK.

Os meios de comunicação social disseram que a arma parecia ser caseira.

Abe tinha falado num pequeno evento de campanha para as eleições da Câmara Alta do Japão, no domingo. A agenda pública de Abe tinha sido publicada um dia antes.

O actual primeiro-ministro Fumio Kishida condenou o ataque “bárbaro”, dizendo que ocorreu durante as eleições que constituem o próprio coração da democracia japonesa. Recusou-se a comentar as implicações políticas do tiroteio. Os funcionários japoneses disseram que as eleições vão continuar.

Abe foi o primeiro-ministro japonês que mais tempo serviu. Renunciou em Agosto de 2020, mas manteve-se activo na política. Continuou a ser uma voz influente no Partido Liberal Democrático governante do país.

Mesmo antes do tiroteio, esperava-se que Abe tivesse um grande impacto nas eleições de domingo, cujo resultado poderá ser crucial não só para a economia do Japão, mas também para a sua futura postura de defesa.

Abe tinha sido uma das vozes mais proeminentes a pedir ao Japão que revisse a sua constituição pacifista, que foi elaborada pelas forças aliadas lideradas pelos EUA que ocuparam o país após a Segunda Guerra Mundial.

Um porta-voz da Casa Branca disse numa declaração: “Estamos chocados e tristes por ouvir falar do ataque violento contra o antigo Primeiro-Ministro japonês Shinzo Abe. Estamos a acompanhar de perto as notícias e a manter os nossos pensamentos com a sua família e o povo do Japão”.

Rahm Emanuel, embaixador dos EUA no Japão, disse que os Estados Unidos estavam “entristecidos e chocados” com o tiroteio. “Abe-san tem sido um líder notável do Japão e aliado inabalável dos Estados Unidos”, acrescentou ele.

As notícias sobre o tiroteio ecoaram forte no Japão, onde é quase impossível comprar uma arma de fogo pessoal e onde há muito pouca violência com armas.

O último assassinato político do Japão ocorreu em 2007, quando o presidente da câmara de Nagasaki foi baleado por um mafioso yakuza. Um funcionário do Partido Socialista Japonês também foi morto durante um discurso em 1960 por um assassino de direita com uma espada de samurai.

O tiroteio Abe poderia levar a mais segurança em eventos da campanha japonesa, que são relativamente acessíveis em comparação com muitos países.

“A maioria dos japoneses habituaram-se bastante a estar familiarizados e íntimos com os políticos. Faz parte da cultura política aqui, da cultura democrática, que se possa chegar bastante perto dos políticos e ouvi-los e falar com eles. O que aconteceu hoje em dia é contrário a tudo isso”, disse Corey Wallace, que ensina cursos de segurança global na Universidade de Kanagawa, em Yokohama.

Embora a votação de domingo prossiga como planeado, a maioria dos eventos da campanha foi suspensa após o tiroteio. Mas Lully Miura, uma cientista política do Instituto de Investigação Yamaneko de Tóquio, disse esperar que a maioria dos políticos japoneses continue a estar acessível em eventos públicos que avancem.

“Eles não querem isso. Eles querem um ambiente mais livre, querem mais aperto de mão e uma relação mais próxima com o público”, disse ela.