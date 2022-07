Começa “guerra” sobre enterro de José Eduardo dos Santos

O Presidente da República, João Lourenço, criou nesta sexta-feira, uma comissão para organização das exéquias do antigo chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, mas tudo indica que se avizinha uma batalha pelo funeral do antigo presidente.

Isto porque a filha do ex-presidente, Tchizé dos Santos solicitou judicialmente em Barcelona que o corpo do pai seja preservado e não seja entregue ate à realização de uma autópsia.

Tchizé dos Santos foi por outro lado citada por meios de informação portugueses como tendo dito que o seu pai não queria que o seu corpo fosse trasladado para ser enterrado em Angola.

A companhia de advogados dessa filha de Eduardo dos Santos confirmou que foi pedido ao centro médico onde ele morreu que não seja entregue o corpo de Eduardo dos Santos “até que seja realizada a autópsia atempada, receando que possa ser transferido para Angola”.

Tchizé dos Santos havia anteriormente apresentado uma queixa na policia de Barcelona pedindo uma investigação ao que indicou ser suspeitas de “homicídio incapacidade de exercer um dever de cuidado, ferimentos resultantes de negligência grosseira e revelação de segredos por pessoas próximas dele”.

Mas em Luanda o presidente João Lourenço ignorando esta acção judicial em Espanha anunciou que a comissão para organizar o funeral de Eduardo dos Santos é coordenada pela ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, e integra o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, bem como o ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado.

Fazem, igualmente, parte da Comissão os ministros da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos, do Interior, Eugénio Laborinho, da Administração do Território, Marcy Lopes e o das Relações Exteriores, Téte António.

A Comissão também é integrada pelos ministros da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem e das Finanças, Vera Daves.

Completam a Comissão a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta e a governadora da província de Luanda, Ana Paula de Carvalho.

De acordo com o despacho do Titular do Poder Executivo, as entidades que integram a comissão devem indicar de imediato os respectivos representantes à coordenadora do grupo.

O chefe de estado angolano disse também hoje que toda a família de José Eduardo dos Santos poderá regressar a Angola para participar no funeral do antigo presidente.

Isso, disse ele, aplica-se a todos os membros da família de Eduardo dos Santos “sem excepção”.

João Lourenço respondia a perguntas de jornalistas sobre especulações que as filhas do antigo presidente não poderão deslocar-se a Angola para as exéquias do pai.

Exército colocado em estado de prontidão de combate

Enquanto isso o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, general de exército Hino de Sousa ordenou a todas as unidade militares e ramos das forças armadas a observância do grau de “Prontidão combativa Completa”, desde hoje até ao dia dez de Julho de 2022.

Não foram dadas razões para esta medida.