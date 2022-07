Polícia Nacional diz basta: Detidos meliantes “das redes sociais”

A Polícia Nacional de Angola, através da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), procedeu, esta terça-feira, 05 de Julho, em Luanda, a apresentação pública de 13 elementos, suspeitos de pertencerem a uma rede nacional de burladores, que se dedicava a prática de crime, com recurso a falsos perfis nas redes sociais, fazendo-se passar por pessoas influentes ou de pacatos cidadãos, solicitando ajuda ou prometendo apoios, práticas que resultaram na subtracção de valores monetários.

De acordo com Porta-voz da Polícia Nacional de Angola (PNA), Subcomissário – Mateus de Lemos Rodrigues, a detenção dos implicados ocorreu por meio de denúncias feitas nas redes sociais e participações das vítimas aos Piquetes da PNA, que resultaram no cumprimento de dois mandatos de detenção emitido pelo Magistrado do Ministério Público em Luanda, relacionados com os crimes de coação, burla e associação criminosa.

O também Director-Adjunto de Comunicação Institucional e Imprensa da PNA explicou que, os malfeitores identificavam as vítimas em todo o país, fazendo recurso às redes sociais e a chamadas telefónicas, aliciando-as com criação de perfis falsos no “Facebook” fazendo-se passar por pessoas influentes ou de pacatos cidadãos com trocas de mensagens solicitando ajuda, que resultou na subtracção de valores monetários que rondam em Dois Milhões e Quatrocentos Mil Kwanzas.

Mateus Rodrigues avançou, igualmente, que os mesmos usavam perfis falsos do “Facebook” em nome de mulheres jovens de boa aparência, em troca de mensagens e imagens com cariz sexual, com finalidade de fazerem vítimas a título de indemnização de somas avultadas, tendo na ocasião aconselhado a população em geral a manter-se vigilante com cultura de denúncias que atentem a ordem e tranquilidade públicas.

Importa salientar que, os mesmos serão encaminhados ao Ministério público, em Luanda, para os procedimentos legais subsequentes.