Kilamba Kiaxi: Polícia desmantela grupos marginais “dragões e mosquitos”

Dois grupos que tiravam o sono aos moradores do bairro Rastas, município do Kilamba Kiaxi, foram detidos por efectivos da Polícia Nacional depois de terem vandalizado e assaltado várias residências por volta das 23horas de terça- feira, 05, nas imediações da Nguami Maka.

De acordo com dados em posse do NA MIRA DO CRIME, os bandidos, depois de uma rixa envolvendo facas e catanas, começaram por destruir portões e janelas das residências do bairro, tendo de seguida introduzindo-se em duas residências, onde levaram duas Botijas de gás e duas TVs plasmas.

Accionada a Polícia, efectivos da Esquadra dos Rastas desdobraram-se em operações que culminaram com o desmantelamento do grupo e a detenção de 16 integrantes dos dois grupos.

Com os bandidos, foram apreendidas seis catanas, 4 facas, uma boina da Polícia Nacional, 01 cinturão da polícia, um par de algemas, um colete da polícia, duas botijas de gás e uma pistola de brinquedo.