Jornalista da Rádio Ecclésia absolvido no Kwanza Sul

Como já era esperado um tribunal no Sumbe absolveu hoje o jornalista Óscar Tito Constantino de acusações da prática de crimes de calúnia, difamação e exercício ilegal da actividade feitas pelo então presidente da comissão provincial eleitoral (CPE) Morais António.

Há cerca de um mês a própria procuradoria tinha pedido a absolvição do acusado por falta de provas.

O jornalista tinha sido alvo das acusações após a publicação de uma notícia sobre o pedido de demissão de Morais António pelo seu envolvimento num escândalo sexual.

Após a absolvição, o jornalista afirmou-se satisfeito com o apoio que recebeu durante todo o processo que lhe deu “força psicológica”.

“A assistência que esteve na sala mostra de alguma forma que o nosso trabalho é um trabalho querido por todos e, este processo veio de alguma forma aumentar as nossas responsabilidades a nível aqui da província do Kwanza-Sul”, disse.

Já o seu advogado Nelson Custódio descreveu a absolvição do seu cliente “a vitória da justiça, da ética, da decência e sobretudo também a vitória do profissionalismo, do jornalismo, da classe jornalística do nosso país, contra as dificuldades que todos nós hoje conhecemos”.

Para Custódio os jornalistas saem deste julgamento “mais fortalecidos”.

António Eusébio advogado de Morais António esteve indisponível para tecer comentários mas sabe-se que vai recorrer da sentença.