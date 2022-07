Mónica Mendes: «França é candidata ao título no Euro Feminino, Portugal tem grupo complicado»

O Campeonato da Europa de futebol feminino começa daqui a 24 horas com o jogo inaugural entre a Inglaterra e a Áustria em Manchester.

16 equipas vão participar na prova organizada pela UEFA, organismo que gere o futebol europeu, até dia 31 de Julho em território britânico.

A prova vai decorrer pela 13ª vez na história. Recorde-se que o primeiro campeonato da Europa ocorreu em 1984 com a participação de apenas 4 equipas. De referir que no historial da prova, a Alemanha conta com oito triunfos, sendo que o primeiro ainda foi com a bandeira da República Federal da Alemanha.

38 anos depois, a competição europeia vai contar com 16 selecções, incluindo a Selecção Portuguesa que repete a presença pela segunda vez consecutiva após a de 2017.

De notar que as portuguesas beneficiaram do afastamento da selecção russa, devido à invasão na Ucrânia, para estarem presentes em território britânico.

A selecção lusa integra o Grupo C juntamente com a Suíça, a Suécia e os Países Baixos.

Os três jogos vão decorrer na cidade de Leigh, perto de Manchester, sendo que a primeira partida para as atletas portuguesas será frente às suíças a 9 de Julho.

A RFI falou com a atleta Mónica Mendes, que representou o Servette de Genebra na época 2021/2022.

Para a jogadora, que já vestiu a camisola das Quinas no Euro em 2017, a Selecção Portuguesa tem tudo para alcançar melhores resultados do que no anterior Europeu feminino.

Mónica Mendes, defesa de 29 anos, também nos revelou como surgiu a paixão pelo futebol, e os sonhos que ainda tem para cumprir.

Mas antes disso, a atleta admitiu que há muitas selecções que podem vencer a competição e a França faz parte desse lote de favoritas.

Mónica Mendes, internacional portuguesa, que não marca presença no Europeu, já representou o Beira-Mar Almada, o 1° de Dezembro e o Sporting Clube de Portugal em território luso, o Brownsville Scorpions, o DC United e o Washington Spirit nos Estados Unidos, o Apollon Limassol no Chipre, o Valerenga na Noruega, o Brescia e o AC Milan na Itália, e o Neunkirch e o Servette na Suíça.

De notar que a atleta lusa já venceu três vezes o Campeonato português, uma vez o cipriota e uma vez o suíço, entre outros troféus arrecadados.

Passamos às outras modalidades:

No ciclismo

A Volta a França chega nesta segunda-feira a território gaulês após as três primeiras etapas terem decorrido na Dinamarca.

O belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) veste a camisola amarela de líder com 7 segundos de vantagem em relação ao belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team).

De notar que as três primeiras etapas foram arrecadas respectivamente pelo belga Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team), pelo holandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl Team), e pelo também holandês Dylan Groenewegen (Team BikeExchange – Jayco).

No ténis

O torneio britânico de Wimbledon prossegue durante esta semana. Na vertente masculina, o sérvio Novak Djokovic e o espanhol Rafael Nadal continuam em prova, sendo que o sérvio já está nos quartos-de-final enquanto o espanhol tenta hoje alcançar os quartos frente ao holandês Botic van de Zandschulp, isto enquanto a polaca Iga Świątek, número um mundial na vertente feminina, foi eliminada na terceira ronda pela francesa Alizé Cornet.

Quanto aos lusófonos, apenas uma dupla masculina continua em prova: O brasileiro Bruno Soares, que faz dupla com o britânico Jamie Murray, vai defrontar a dupla composta pelo australiano John Peers e pelo eslovaco Filip Polášek.

No automobilismo

O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Um primeiro triunfo na carreira do atleta que tem 27 anos.

O mexicano Sergio Pérez (Red Bull) terminou no segundo lugar, enquanto o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) completou o pódio.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) lidera o Mundial com 181 pontos, mais 34 do que o mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

De notar, por fim, no futebol africano:

O CAN, campeonato africano das Nações, que deveria decorrer entre Junho e Julho de 2023 na Costa do Marfim, foi adiado para Janeiro e Fevereiro de 2024, isto devido às má condições climatéricas em território marfinense durante os meses do Verão europeu visto que é a época chuvosa no país.