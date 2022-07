João Lourenço quer maior aproximação com os Estados Unidos

O Presidente de Angola manifestou o seu entendimento de que uma maior aproximando entre o seu país e os Estados Unidos passa por uma “abordagem ao mais alto nível”.

Em mensagem enviada ao seu homólogo americano por ocasião do Dia da Independência que se assinala nesta segunda-feira, 4, João Lourenço saúda o povo americano pela efemérides e reitera o seu empenho numa maior cooperação entre Washington e Luanda.

“Acredito que a abordagem ao mais alto nível dos aspectos relativos às nossas relações bilaterais ajudará a aprofundar e solidificar as bases sobre as quais vai assentar toda a arquitectura da cooperação entre os nossos países”, escreveu Lourenço na mensagem em que reiterou estar “decididamente empenhado no aprofundamento das relações com os Estados Unidos da América, com a convicção de que, aos nossos dois países, cabe um papel fulcral na edificação de um futuro de prosperidade, de entendimento e de concórdia entre todos os povos do nosso planeta”.

Ao felicitar os Estados Unidos por mais um aniversário da independência, João Lourenço destacou o “dinamismo criativo do seu povo que confere ao seu país um destacado lugar no concerto das Nações, em que sobressai a inclusão nos mais variados níveis e segmentos da sociedade norte-americana”.