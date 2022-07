Futebol: CAN vai decorrer em 2024 na Costa do Marfim

O CAN, Campeonato Africano das Nações de futebol, que deveria decorrer entre Junho e Julho de 2023 na Costa do Marfim, foi adiado para Janeiro e Fevereiro de 2024, isto devido às más condições climatéricas em território marfinense durante os meses do Verão europeu visto que é a época chuvosa no país.

O Campeonato Africano das Nações de 2023 vai decorrer entre Janeiro e Fevereiro de 2024. A decisão foi tomada a 3 de Julho em Rabat em Marrocos durante o Comité Executivo da CAF – Confederação Africana de Futebol.

O anúncio foi feito pelo Presidente da CAF, o sul-africano Patrice Motsepe: “Estou orgulhoso do trabalho realizado pela Costa do Marfim, com muitos progressos. No entanto o problema aqui é fundamentalmente a chuva, o clima. É a única razão que leva o Comité Executivo da CAF a adiar o CAN que vai decorrer na Costa do Marfim entre Janeiro e Fevereiro de 2024”, explicou o presidente da organização.

Ainda em declarações à imprensa, Patrice Motsepe admitiu que não é o melhor período para os clubes… europeus, que certamente vão criar alguns problemas: “Janeiro não é o período ideal, porque os clubes europeus não têm muita vontade de libertar os melhores jogadores. Mas neste caso não tínhamos outras hipóteses”, frisou.

Quanto ao CAN 2025 na Guiné-Conacri, Patrice Motsepe não quis fazer comentários, deixando uma decisão em aberto para os próximos meses.