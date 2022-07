Fábrica de processamento de pescado é inaugurada terça-feira

Uma fábrica de transformação e processamento de pescado, denominada Atlântico Foods Limitada, será inaugurada, nesta terça-feira, no Pólo de Desenvolvimento Industrial de Viana, em Luanda, e num volume de investimentos na ordem dos mil milhões e 300 mil kwanzas e já criou, nesta primeira fase, mais de 40 postos de trabalho.

A fábrica conta com uma produção mensal que ronda de 70 a 100 toneladas de pescado, tem uma capacidade de armazenamento de frio de 1.250 metros quadrados e está implantada numa área coberta de 1000 m2, segundo uma nota de imprensa do Ministério da Indústria e Comércio a que Jornal de Angola teve hoje acesso.

A fábrica de transformação e processamento de pescado a ser inaugurada pelo ministro da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, é uma sociedade de António José Plácido dos Santos Cartaxo e Célia Maria Gomes da Cruz Cartaxo.

De acordo com o documento, a Atlântico Foods Limitada é a décima quinta unidade fabril do seguimento de transformação e processamento de pescado que surge no país.