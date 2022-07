Angola integra missão de paz da ONU no Sudão do Sul

Angola integra o contingente de efectivos da Missão de Paz das Nações Unidas no Sudão do Sul (UNMISS), com dois oficiais da Polícia Nacional (PN).

A informação consta de uma nota de imprensa da Missão Permanente de Angola junto da ONU a que a ANGOP teve acesso esta segunda-feira.

Segundo o documento, Angola está representada pelo superintendente-chefe José Valente Pimpão e pela intendente Sarita Domingos Tomás de Almeida.

Os dois oficiais da PN foram apurados da formação de efectivos promovida pela Divisão de Polícia do Departamento de Operações de Paz da ONU que decorreu de 14 a 25 de Fevereiro do ano em curso, na Academia Policial de Ancara, na Turquia.

O desdobramento dos dois oficiais para a UNMISS, prossegue a nota, ocorre na sequência dos contactos encetados entre a Divisão de Polícia do Departamento de Operações de Paz da ONU e a Missão Permanente de Angola junto da ONU.

Sublinha que os referidos contactos tiveram como base a Lei sobre o Envio de Contingentes Militares e Paramilitares angolanos às Missões de Manutenção de Paz no exterior do País aprovada pela Assembleia Nacional em Maio de 2021.

Para a Representante Permanente da Missão de Angola junto da ONU, Maria de Jesus Ferreira, o feito constitui motivo de regozijo para o país, que pela primeira vez passa a contribuir nas actividades de Manutenção de Paz à nível internacional, sob a égide das Nações Unidas.