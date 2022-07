Ucrânia acusa russos de disparar bombas de fósforo na Ilha da Serpente

Os militares ucranianos acusaram os russos de dispararem bombas de fósforo na Ilha da Serpente, no Mar Negro, na noite da sexta-feira, dia 1 de Julho.

“Por volta das 18 horas, as forças armadas russas efectuaram dois ataques aéreos com bombas de fósforo na Ilha da Serpente”, escreveu o comandante-chefe ucraniano Valeriy Zaluzhny no Telegram, acusando Moscovo de “não respeitar as suas próprias declarações”.

Na quinta-feira, 30 de Junho, o exército russo tinha anunciado a retirada das suas tropas da Ilha “como um sinal de boa vontade”, tendo “cumprido” os “objectivos estabelecidos”.

Este território é estratégico para ambos os países, pois além de estar a cerca de 200 quilómetros ao sul do porto de Odessa, também permite controlar todo o tráfego marítimo em torno da maior cidade portuária da Ucrânia.

O controlo desta ilha por parte das forças russas contribuiu para o bloqueio das exportações de alimentos de um dos principais fornecedores mundiais de cereais.

De acordo com as autoridades ucranianas, o número de bombardeios russos duplicou nas últimas duas semanas.