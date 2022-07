Quem é a blogueira que matou o ex ao ‘tentar dar susto’ após ser traída

Com mais de 11 mil seguidores em uma rede social, a blogueira Isabela Gomes Pereira, conhecida como “Isa Gomes”, de 29 anos, usava a rede para deixar mensagens motivacionais, exaltando a força das mulheres e reforçando a necessidade do amor próprio.

No entanto, na última terça-feira (28), Isa foi presa suspeita de participação no assassinato do ex-namorado, Leandro Rezende Morais, de 36, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Isa contou à polícia que pediu para desconhecidos “darem um susto” em Leandro, após ela descobrir uma traição do ex, mas, os envolvidos disseram que ela também participou do crime.

Além dela, dois homens suspeitos de participar do crime, também foram presos e contaram à Polícia Militar que Isa pediu que eles dessem “um susto” na vítima.

A dupla e a blogueira tiveram as prisões ratificadas por roubo seguido de morte e foram encaminhados ao sistema prisional.

Leandro foi morto na última terça-feira dentro de casa. Ele foi encontrado com as mãos e pernas amarradas, um fio enrolado no pescoço e uma blusa cobrindo o rosto.

Entenda o caso

A suspeita contou que tinha descoberto uma traição envolvendo o homem e uma amiga, e que ficou transtornada. Na noite de terça, contou, estava chorando em uma praça quando um desconhecido se aproximou e perguntou o que estava acontecendo.

Ela afirmou que contou para o desconhecido sobre a traição e falou que era constantemente agredida pelo companheiro. De acordo com ela, o homem se ofereceu “para dar um susto” em Leandro.

Mais tarde, em um encontro marcado na mesma praça, a mulher voltou ao local, e segundo ela, três homens diferentes estavam aguardando-a para ir até a casa de Leandro.

Conforme relatou a mulher, os homens pularam o muro da residência e ficaram cerca de 20 minutos lá dentro, enquanto ela aguardava do lado de fora.

Os policiais conseguiram encontrar dois suspeitos, que deram uma versão diferente da mulher.

Eles disseram que estavam na praça quando a mulher se aproximou e pediu que dessem um susto no namorado e roubassem a casa dele.

Ambos afirmaram que ela entrou na casa de Leandro e chutou o rosto dele. O terceiro suspeito de envolvimento no crime não foi localizado.

A polícia informou que os três presos seguem sendo investigados.