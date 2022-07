Eleições Gerais de 2022: Prazo para a correcção de “insuficiências” das candidaturas termina terça-feira

O prazo dado aos partidos políticos para a correcção de eventuais insuficiências das candidaturas às eleições gerais de 24 de Agosto próximo, termina, nesta terça-feira.

De acordo com a presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, o tribunal “já fez o levantamento de algumas inconformidades coisas muito básicas do ponto de vista da documentação e autenticidade de alguns documentos e estes partidos e coligações, quase todos eles foram notificados para conformarem essas insuficiências”, apontou citada pela Lusa.

Um total de sete partidos políticos e uma coligação concorrem às eleições gerais de 24 de Agosto, neste que será o quinta escrutínio da história do país.

Na corrida eleitoral estão os partidos políticos MPLA, UNITA, PRS, FNLA, APN, Partido Humanista (PH) e Partido Nacionalista da Justiça em Angola (P-NJango) e Convergência Ampla e Salvação de Angola – Coligação Eleitoral (CASA-CE).