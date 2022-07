A Covid-19 está novamente a aumentar em França. O país registou mais de 147 mil novos casos nas últimas 24 horas.

O Governo gaulês encorajou as autoridades sanitárias a recomendarem o uso de máscaras em locais com muitas pessoas, em especial nos transportes públicos, sem, no entanto, o tornar obrigatório.

França não está sozinha. A Europa enfrenta a sétima vaga a pandemia.