Quatro homens filmados a assaltar maior feira europeia de arte nos Países Baixos

Quatro homens realizaram um assalto à mão armada esta terça-feira na Feira Europeia de Belas Artes, uma das maiores feiras de arte na cidade de Maastricht, nos Países Baixos.

“A polícia investiga um possível roubo armado na TEFAF [a Feira Europeia de Belas Artes] em Maastricht. Acredita-se que quatro suspeitos estão envolvidos. Várias unidades procuram por eles”, disse a polícia da província de Limburgo no Twitter.

Pouco depois, a polícia holandesa lançou uma enorme busca que envolveu um helicóptero e vários cães farejadores. Dois dos assaltantes – cidadãos belgas com 22 e 26 anos – foram presos e as ruas adjacentes à feira, bem como um dos principais túneis da cidade foram encerrados.

O local da feira foi evacuado e, segundo as autoridades, “ninguém ficou ferido”.

“Uma vitrina foi partida, os assaltantes fugiram e nós começamos a busca”, disse Wim Coenen, porta-voz da polícia da província de Limburg, à AFP. “Havia quatro suspeitos, dois foram presos”.

“Os suspeitos conduziam um veículo cinzento com um número de matrícula belga, que foi mandado parar. O seu possível envolvimento ainda está a ser investigado”, afirmou.

Nas redes sociais surgiu um vídeo que mostra os quatro homens – todos com boinas, óculos e blazers – a partir uma vitrina com uma marreta.

De acordo com a imprensa holandesa, a vitrina continha joias com diamantes e outros artigos do joalheiro londrino Symbolic e Chase.

O diretor-geral da feira, Bart Drenth, disse à agência noticiosa holandesa ANP que os proprietários das joias na vitrina destruída estão “muito chocados”.

Segundo Drenth, o protocolo de segurança da feira funcionou bem, apesar de os assaltantes armados terem conseguido entrar, acrescentando: “A polícia chegou ao local em poucos minutos.”

Um porta-voz da TEFAF acrescentou numa declaração à AFP que as suas “equipas de segurança trabalharam rapidamente para desarmar um delinquente. Ninguém ficou ferido durante o incidente”.

Após o assalto, surgiram muitos comentários nas redes sociais que comparavam os assaltantes às personagens da série britânica “Peaky Blinders”, uma vez que as boinas usadas pelos suspeitos se assemelhavam aos da série.

Ainda assim, esta não é a primeira vez que a Feira Europeia de Belas Artes é alvo de assaltos. Um anel e um colar de diamantes no valor de 860 000 euros pertencentes a um joalheiro londrino foram roubados na exposição em 2011.