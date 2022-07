João Lourenço em novo contacto com Ana Paula dos Santos

O Presidente da República João Lourenço voltou a falar neste domingo, 3, ao telefone com Ana Paula dos Santos, esposa de José Eduardo dos Santos, que se encontra internado num hospital de Barcelona.

Uma nota da Presidência da República disse que a conversa se enquandra “no âmbito do acompanhamento que (João Lourenço) está a fazer sobre o estado de saúde do ex presidente José Eduardo dos Santos”.

Não foram dados outros pormenores.

Na semana passada, o Chefe de Estado angolano tinha falado pela primeira vez com Ana Paula dos Santos.

Na sequência dessa primeira conversa, o Presidente enviou o ministro das Relações Exteriores para Barcelona para acompanhar de perto a situação do ex-Presidente Dos Santos.