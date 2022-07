Eleições Gerais de 2022: Bloco Democrático integra candidatos a deputados na lista da UNITA para garantir alternância política

O Bloco Democrático, partido que integra a Frente Patriótica Unida, realizou esta semana uma conferência de imprensa para esclarecer que os seus candidatos a deputados vão concorrer as eleições gerais pela lista da UNITA.

Por: Diniz Kapapelo

O partido liderado pelo economista Filomeno Vieira Lopes, que está a ser apontada pela sociedade angolana de ter feito um sacrifício da sua autonomia pela alternância política em Angola, apresentou esta semana os pontos que levaram a que os seus candidatos a deputados concorram nas eleições gerais de 24 de Agosto pela lista da UNITA.

Na ocasião, Muata Sebastião, secretário-geral do Bloco Democrático fez a leitura da comunicação, tendo apresentado os motivos pelos quais, o partido que se desintegrou da Coligação CASA-CE não irá concorrer ao pleito que se avizinha com as suas siglas nem coligado pelo facto de ter alcançado entendimento com a UNITA com vista a alternância política.

Por sua vez, Filomeno Vieira Lopes, Presidente do partido, ao tomar a palavra garantiu que o Bloco Democrático continua a assegurar a integridade da sua linha política estando a vigorar neste momento um acordo entre os partidos e individualidades constantes na Frente Patriótica para a alternância do poder em Angola.

De referir que durante o lançamento do seu ano político, o Bloco Democrático defendeu o controlo do processo eleitoral para evitar a fraude nas eleições gerais previstas para Agosto do ano em curso.

Neste momento, o BD “espera que todas as forças envolvidas e respectivos membros, incluindo a sociedade civil, entendam com integridade a profundidade do interesse nacional em jogo nestas eleições de 2022, contra os interesses partidários e de grupo”, e apela à união de todos para “vencer” e “viabilizar” Angola e “realizar” os angolanos.