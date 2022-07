Cantor R. Kelly condenado a 30 anos por crimes sexuais

O cantor de R&B R. Kelly foi condenado a 30 anos de prisão nesta quarta-feira por recrutar adolescentes e mulheres para os forçar a atividades sexuais, numa atividade que se estendeu ao longo de décadas.

A juíza Ann Donnelly proferiu a sentença no tribunal federal do Brooklyn quase um ano depois de Kelly, de 55 anos, ter sido condenado por um júri de Nova Iorque. “O veredicto está aqui: R. Kelly foi condenado a 30 anos”, disse o escritório do procurador dos EUA para o Distrito Leste de Nova Iorque, numa publicação no Twitter.

Os promotores tinham pedido ao tribunal para colocar o artista de “I Believe I Can Fly” atrás das grades por pelo menos 25 anos, dizendo que ele ainda “representa um sério perigo para o público”.

Em setembro, o astro caído em desgraça foi considerado culpado de todas as nove acusações que enfrentou, incluindo a mais grave de extorsão. “As suas ações foram descaradas, manipuladoras, controladoras e coercivas. Ele não demonstrou nenhum arrependimento ou respeito pela lei”, escreveram os promotores, no seu memorando de sentença.

Os advogados de Kelly pediam uma sentença mais leve, aproximadamente 17 anos de pena máxima.

A sentença chega pouco mais de um mês antes de começar a seleção do júri para o julgamento federal, há muito adiado, de Kelly, que decorrerá em Chicago, a 15 de Agosto.

Nesse caso, Kelly e dois de seus ex-associados são acusados de terem manipulado o julgamento do cantor por pornografia, em 2008, e terem escondido anos de abuso sexual de menores.

O músico que já dominou o R&B também enfrenta processos noutras duas jurisdições estaduais nos EUA.

Marco #MeToo

A condenação de Kelly em Nova Iorque foi amplamente vista como um marco para o movimento #MeToo: foi o primeiro grande julgamento por abuso sexual em que a maioria dos acusadores eram mulheres negras.

Foi também a primeira vez que Kelly enfrentou consequências criminais pelo abuso que, durante décadas, terá infligido a mulheres e crianças.

Os promotores foram encarregados de provar que Kelly era culpado de extorsão, uma acusação federal comumente associada a sindicatos do crime organizado que mostravam Kelly como o chefe de uma empresa de associados que facilitavam os seus abusos.

Chamando 45 testemunhas, incluindo 11 supostas vítimas, eles apresentaram meticulosamente um padrão de crimes que dizem que o artista, nascido Robert Sylvester Kelly, executou durante anos com impunidade, capitalizando a sua fama para atacar os menos poderosos.

Os seus acusadores descreveram eventos que muitas vezes se espelhavam: muitas das supostas vítimas disseram que conheceram o cantor em shows ou apresentações em shoppings e depois receberam pedaços de papel com os detalhes de contacto de Kelly por membros de sua comitiva. Vários disseram que foram informados de que ele poderia reforçar as suas aspirações na indústria da música.

Em vez disso, argumentaram os promotores, todos foram “doutrinados” no mundo de Kelly – preparados para jogos sexuais ao seu capricho e mantidos sob controlo por “meios coercivos”, incluindo isolamento e medidas disciplinares cruéis, cujas gravações foram mostradas ao júri.

O núcleo deste caso no estado de Nova Iorque foi o relacionamento de Kelly com a falecida cantora Aaliyah. Kelly escreveu e produziu o seu primeiro álbum – “Age Ain’t Nothin’ But A Number” – antes de se casar ilegalmente com a cantora quando ela tinha apenas 15 anos, porque temia tê-la engravidado.

O ex-empresário de Kelly admitiu em tribunal ter subornado um trabalhador para obter uma identidade falsa que permitisse o casamento, que posteriormente foi anulado.