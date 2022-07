Angola entre as melhores selecções júnior feminina de andebol do mundo

Dia histórico para o Andebol angolano e em particular a nível do escalão júnior feminino no continente africano.

Pela primeira vez na sua História, Angola garantiu esta terça-feira, 28 de junho, a presença nos quartos-de-final numa fase final do campeonato mundo em júnior feminino.

Apesar da derrota averbada diante da grande Alemanha, por 21-33, as bravas guerreiras terminaram no segundo lugar do seu grupo, nos playoffs dos oitavos-de-final da prova, garantindo o apuramento a próxima fase.

Com a chegada aos quartos-de-final, o combinado nacional entra no Top-8 das melhores seleções da competição, superando o 11° lugar alcançado na Copa de 2008 na Macedónia, até então o maior registro de sempre na competição.

Eis a lista completa das Oito seleções apuradas para os quartos-de-final:

1. Holanda

2. Noruega

3. Dinamarca

4. Suécia

5. Alemanha

6. Hungria

7. Angola

8. Suíça