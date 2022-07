Ministro das Relações Exteriores diz que decisão sobre saúde de José Eduardo dos Santos é da família

O ministro das Relações Exteriores de Angola negou que se tenha deslocado a Barcelona, onde se encontra internado num hospital o antigo Presidente José Eduardo dos Santos, para orientar os médicos a desligarem os máquinas a que ele está ligado, como insinuou recentemente a filha Tchizé dos Santos.

Citado pela Rádio Nacional de Angola, nesta quinta-feira, 30, Tete António garantiu que o Governo angolano tem assumido todas as despesas do tratamento do antigo Chefe de Estado, e assim continuará a ser.

“Nós limitamos em cumprir uma missão que nos foi dada pelo Presidente da República que é de virmos aqui para inteirarmos do estado de saúde do Presidente José Eduardo dos Santos”, afirmou António, quem escusou dar pormenores sobre a saúde que, segundo ele, cabe aos médicos.

Questionado se a missão da delegação por ele chefiada tinha por objectivo desligar as máquinas do antigo Presidente, o chefe da diplomacia angolana refutou essas informações e afirmou que tal decisão cabe à família.

Téte António lembrou que “somos africanos, temos uma cerca cultura que não conduz a este tipo de hipóteses”.

Ele reiterou também que, “como fez no passado, o Governo vai continuar a assumir as suas responsabilidades, incluindo os custos da hospitalização” e sublinhou que “trata-se de um ex-Presidente da República e a República de Angola tem responsabilidades acrescidas em situações do género”.

Ontem, em Lisboa, o Presidente João Lourenço informou que tinha enviado o ministro das Relações Exteriores para acompanhar a situação de saúde de José Eduardo dos Santos que, segundo ele, “é preocupante”.

Na terça-feira, 28, numa série de áudios divulgados numa rede social, a filha do antigo Presidente, Tchizé dos Santos, disse que “o engenheiro José Eduardo dos Santos está vivo, os órgãos todos do corpo do eng. José Eduardo dos Santos estão a funcionar e o estado é estável”.

A antiga deputada, afirmou ainda que “eles estão a tentar convencer a família(…) para pedir os médicos para desligar as máquinas” e reiterou que “eu, como filha, nunca irei permitir que ninguém desligue máquinas de um pai vivo, que tem um coração a bater normalmente, que tem atenção boa”.

O antigo Chefe de Estado está internado no Centro Heknon, em Barcelona, desde o passado dia 23.