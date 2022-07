José Filomeno Santos diz estar impedido “ilegalmente” de sair de Angola

O filho do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos, diz que os seus passaportes estão retidos ilegalmente o que o impede de estar com o pai “neste momento difícil”.

Em entrevista à cadeia de televisão portuguesa SIC, “Zenu”, como é conhecido, diz ter enviado ao tribunal uma carta de “reclamação para que a lei fosse cumprida porque não deixo de ser um cidadão angolano como qualquer outro”.

“Não posso estar presente porque estou impedido de sair do país”, afirmou Santos acrescentando que “os meus passaportes estão retidos ilegalmente pelo tribunal”.

“Apesar de já terem levantado todas as medidas de coação contra mim, (o tribunal) não me permite deslocar como manda a lei”, disse o filho mais velho do antigo Presidente.

José Filomeno dos Santos lembrou que “o processo continua em julgado, não fui efectivamente condenado, continua a transitar em julgado e continuo impedido de estar com o meu pai neste momento difícil para nós e com os meus familiares”.

Na entrevista “Zenu” não deu detalhes sobre o estado de saúde do pai por, segundo ele, estar longe e sem muitas informações.

Internado desde o dia 23 no Centro Teknon, em Barcelona, José Eduardo dos Santos continua em estado grave e, segundo fontes da imprensa, a situação é grave e irreversível.

Entretanto, a filha Tchizé dos Santos garantiu que ele “está estável”.

Ontem estava prevista uma reunião da família e médicos e também era esperada a visita do ministro das Relações Exteriores Tete António, a mando do Presidente João Lourenço, para acompanhar a situação.