José Eduardo dos Santos está num dos melhores hospitais do mundo

O antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos continua internado no Hospital Teknon em Barcelona, reconhecido como uma das melhores unidades de saúde do mundo, com especialistas nas mais diversas áreas da medicina.

Como disse uma fonte familiar à VOA, Santos encontra-se “estável”, mas jornais indicam neste domingo, 26, que ele se encontra em estado de coma induzido e que terá sofrido uma paragem respiratória e, segundo algumas informações, um ataque cardíaco.

Na sexta-feira, a filha Tchizé dos Santos, em áudio, afirmara que o antigo Presidente “não teve AVC (Acidente Vascular Cerebral), nem ataque de coração, também não tem cancro na próstata.

Em 2019, a revista britânica de turismo médico IMTJ considerou o Hospital Teknon como a melhor clínica internacional e a revista americana Newsweek colocou o hospital na sua lista das Melhores Clínicas do Mundo de 2021.

O estabelecimento está acreditado pela organização americana de hospitais JCI e pela organização europeia EFQM e tem cerca de 400 especialistas, de um total de dois mil profissionais de saúde, lê-se no portal oficial do hospital.

O Teknon recebe pacientes provenientes de todas as partes do mundo e tem um serviço de recepção no aeroporto e acomodação para acompanhantes desses pacientes.

Em 2018 e 2019, recebeu 9.500 pacientes provenientes de 139 países

Segundo o portal do hospital, a unidade de cuidados intensivos onde está internado José Eduardo dos Santos tem 14 “cubículos” para crianças e adultos.

O portal Metour, que se especializa na análise de hospitais ao redor do mundo, diz que em 2019 uma “consulta inicial” custava “desde” 550 dólares americanos e a hospitalização ascendia a 800 dólares americanos por dia.

Desconhece-se o custo de internamento na unidade de cuidados intensivos onde se encontra José Eduardo dos Santos.