Gelson Dala em definitivo do Al-Wakrah do Qatar

A equipa portuguesa do Rio Ave anunciou, esta quinta-feira, a transferência definitiva do atacante Gelson Dala, para o Al-Wakrah, do Qatar.

O avançado angolano, que assinou contrato por três épocas, já evoluiu pela mesma formação na época passada, por empréstimo.

O atleta foi preponderante para a conquista da terceira posição da Liga de Futebol do Qatar, contribuindo com 19 golos em 23 jogos.

Ao serviço do Rio Ave, Gelson Dala participou em 84 partidas e marcou 14 golos, numa altura em que alternava entre a titularidade e a segunda opção.

Além dos vilancondenses, o atleta regular na Selecção Nacional, representou, igualmente, o Sporting Clube de Portugal.

Gelson Dala, formado na escola do 1º de Agosto, foi melhor marcador do Campeonato Nacional de futebol, edição de 2016, com 23 golos, altura em que abraçou o profissionalismo.