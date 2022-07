FIA pode excluir Hamilton do GP da Inglaterra

Na semana que corre em casa, Lewis Hamilton está tento que lidar com problemas. Primeiro foi o comentário racista de Nelson Piquet, e agora uma nova situação surgiu para o piloto britânico no momento em que o GP da Inglaterra está prestes a começar.

O motivo? A moratória que a FIA deu a Hamilton para retirar suas joias ao competir chega ao fim nesta quinta-feira.

Na semana que corre em casa, Lewis Hamilton está tento que lidar com problemas. Primeiro foi o comentário racista de Nelson Piquet, e agora uma nova situação surgiu para o piloto britânico no momento em que o GP da Inglaterra está prestes a começar.

O motivo? A isenção que a FIA deu a Hamilton para retirar suas joias ao competir chega ao fim nesta quinta-feira.

Já no início da temporada, os comissários garantiram que o uso de joias no GP seria proibido por motivos de segurança. O piloto da Mercedes insiste que não tem como se livrar de todos. “Há coisas que não consigo mexer, estas na minha orelha direita estão literalmente soldadas”, diz ele de acordo com o portal ‘GP Today’.

O ‘Daily Mail’ agora abre a possibilidade de Hamilton ser impedido de correr seu GP em casa por esse motivo. O heptacampeão já deixou claro que não pretende se livrar de suas joias.

“Quando eles me falaram sobre isso, disseram que a segurança é tudo. E eu disse: ‘Bem, o que aconteceu nos últimos 16 anos? Eu tenho joias desde então, quer dizer que a questão não era um problema naquela época?”, esbravejou Hamilton que tem um piercing no nariz e outro em uma parte do corpo que ele se recusou a revelar.

Nas circunstâncias mais extremas, Hamilton pode ser impedido de competir em sua corrida em casa por entrar na pista usando joias, uma decisão que certamente testaria a ira dos 140.000 fãs que se reunirão em Silverstone no próximo domingo.