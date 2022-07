Ex-deputados cassados, Boca Aberta e Arthur do Val brigam em rua no Paraná

Os ex-deputados Emerson Emerson Miguel Petriv (PROS-PR), conhecido como Boca Aberta e Arthur do Val (União Brasil) conhecido como Mamãe Falei, brigaram durante uma manifestação do MBL (Movimento Brasil Livre) nesta quarta-feira (29) em Londrina, no Paraná. Do Val registrou um boletim de ocorrência contra Boca Aberta após o ocorrido.

Em um vídeo que registra o momento das agressões, é possível ver que o do Val, que teve seu mandato de deputado estadual cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, levou tapas, empurrões e chutes do deputado federal cassado pelo TSE (Tribunal de Superior Eleitoral) em 2021, Boca Aberta.

O MBL acusa o filho do parlamentar federal cassado, o deputado estadual Matheus Viniccius Ribeiro Petriv (PROS-PR), conhecido como Boca Aberta Junior, de gastos públicos excessivos com aluguel de carro, publicidade, restaurantes, hotéis e informática.

Além de Mamãe Falei, outros integrantes do MBL também foram agredidos ao tentarem entregar uma “nota fiscal do povo” no escritório do político.

Com um microfone na mão, Boca Aberta, desceu de um caminhão de campanha eleitoral após ser abordado e cercado por Mamãe Falei e outros integrantes do MBL, gritou ofensas ao movimento e ao deputado estadual cassado e agrediu os manifestantes, junto com outros homens que o acompanhavam.

O ex-parlamentar desce de um caminhão de campanha eleitoral, após ser cercado por integrantes do MBL, com microfone na mão, e diz: “tira a mão de mim”.

Boca aberta começa a narrar a cobrança, chama o MBL de “Movimento Bosta Livre”, e Do Val de “Mamãe Caguei”.

Os integrantes do Movimento Brasil Livre riem da situação até que Boca Aberta derruba o celular de um deles, é quando a confusão generalizada começa.

“Você merece levar tapa na cara, rapaz”, diz Boca Aberta a Mamãe Falei, enquanto dá um tapa no ex-deputado.

As imagens das agressões e da manifestação foi gravada pelo MBL e divulgada pelo próprio Arthur do Val.

“Nós fomos atrás dele, foi isso que nós fizemos. Para questioná-lo. E eu vou mandar um recado para todo político dessa laia, do Brasil inteiro: ‘não ache que você vai calar a gente, você não vai calar. Muito pelo contrário, isso dá mais força para a gente continuar fazendo o que a gente tem feito'”, disse Arthur do Val, em vídeo publicado no YouTube.

No entanto, Boca Aberta também fez um vídeo dizendo que teria sido agredido. Segundo o ex-deputado, Arthur do Val teria entrado acompanhado de outras pessoas no “gabinete da família Boca Aberta” para ameaçá-los, e foram retirados do local “escorraçados”.

“Vieram aqui ameaçar a família Boca Aberta. Um dos integrantes da quadrilha, que vieram aqui, estava armado […] me acuaram os quatro, invadiram aqui o caminhão, junto com o Mamãe Falei, e ameaçaram eu e minha família. […] Uma gangue, deram fuga na hora que eu chamei a polícia pela rua de trás do gabinete”, disse.