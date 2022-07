Astro da NBA é preso por violência doméstica

Poucas horas antes do início do mercado de agentes livres da NBA, Miles Bridges estrelou um evento infeliz que pode marcar sua sequência na maior liga de basquete do mundo. A estrela do Charlotte Hornets foi presa pela polícia, acusada de um grave crime de violência doméstica em Los Angeles, segundo o portal TMZ.

De acordo com as informações, o jogador de 24 anos teria se entregado numa delegacia local após se envolver numa briga doméstica na última terça-feira. Fontes policiais relatam que uma mulher relatou que teve uma discussão com Bridges que se tornou física.

A polícia apareceu no endereço de origem da denúncia, mas Miles Bridges não estava mais lá quando eles chegaram. Aparentemente, a mulher teve que receber atenção médica.

O astro da NBA pagou a fiança de US$130 mil assim que foi determinada pelo departamento e, por isso, a prisão acabou sendo extremamente rápida.

Bridges jogou sua melhor temporada na NBA com médias de 20,2 pontos, 7 rebotes e 3,8 assistências em 80 jogos pelo Hornets.

O incidente ocorre em um momento especialmente constrangedor para o jogador, porque ele se tornará um agente livre restrito nesta quinta-feira e a briga e a prisão certamente interferirão nas negociações de um novo contrato.

Ele é elegível a uma extensão máxima de quase US$180 milhões por cinco temporadas com o Hornets. Outras equipes, por sua vez, podem oferecer-lhe mais de US$130 milhões por quatro anos.

Antes do caso o gerente-geral Mitch Kupchak dos Hornets mostrava empenho para manter o jogador em sua franquia. “Enquanto organização, nós simplesmente amamos Miles. A intenção, então, é trazê-lo de volta. Ele tem sido ótimo para esse time e acreditamos que só tem a melhorar”, elogiou.