Tchizé dos Santos diz que “JLO não vai abrir champanhe”e critica telefonema à esposa “que abandonou o marido”

A filha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, Tchizé dos Santos, criticou o Chefe de Estado, João Lourenço, por ter ligado para a esposa do seu antecessor, Ana Paula dos Santos, que, segundo ela, “até abandonou o marido”.

Numa série de áudios divulgados numa rede social, ela garante que o pai encontra-se estável e que não é desta que Lourenço “vai abrir o champagne”.

“Porque é que JLO (João Lourenço) não ligou para Isabel dos Santos que está no hospital ao lado do paciente ao invés da Ana Paula dos Santos que até abandonou o marido?, pergunta numa rede social a antiga deputada do MPLA, após a Presidência da República ter informado, na quinta-feira, como a VOA noticiou, que “o Presidente João Lourenço manteve hoje uma conversa telefónica com a senhora Ana Paula dos Santos em gesto de solidariedade”

“Sabendo que o outro estava mal de saúde, este senhor falou mal dos filhos de JES (José Eduardo dos Santos) na conferência de imprensa e vem agora vem dizer que ligou para a esposa, que nos últimos quadro anos apenas privou com as pessoas durante dois meses, agora liga? Isso nos faz pensar muito”, continua Tchizé, perguntando ainda “não ligou para Isabel dos Santos porquê? Se é ela que está ao lado do paciente?”.

Guardar “no gelo”

“Isso é uma pouco vergonha”, reforça Tchizé dos Santos, que noutra série de áudios a que a VOA teve acesso, diz que “não é desta que JLO vai abrir o champanhe”.

Ela garante que o pai “não teve AVC (Acidente Vascular Cerebral), nem ataque de coração, também não tem câncer na próstata e o estado de JES é estável” e a “recuperar bem graças a Deus”

“Ele (Presidente João Lourenço) que ponha no gelo e guarde por muitos mais anos”, conclui Tchizé dos Santos.

José Eduardo dos Santos foi internado na quarta-feira, 23, num hospital de Barcelona, na Espanha.

Há muito que a saúde do ex-Chefe de Estado angolano tem sido motivo de preocupação da sua família, bem como dos bastidores políticos de Luanda.

No ano passado, ele regressou a Luanda, mas no início do mês de Março deste ano ele voltou a Barcelona alegadamente por motivos de saúde.

Desde então, várias informações circularam em Luanda sobre o estado de saúde de José Eduardo dos Santos.