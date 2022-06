Sequele ganha agência privada de intermediação de documentos para serviços públicos e privados

A Empresa HR CID, prevê no dia 10 de Julho do corrente ano, inaugurar uma agência para intermediação e facilitação de documentos para serviços públicos e privados.

Agência que está localizada na Centralidade do Sequele, conta com os serviços de Intermediação de documentos, Gestão de arquivos, Agenciamento de Viagens e Turismo, prestação de serviços bancários e de Terminais de Atendimento Automáticos (ATM’s).

De acordo com o jovem empreendedor Hélder Rocha, o projecto será extensivo para as demais Centralidades do País, começando pela Província de Luanda, gerando 8 empregos directos e 5 indirectos por unidade.

De realçar que, o projecto prevê gerar cerca 160 empregos directos e 100 indirectos, num total de 20 unidades a nível nacional.

“A primeira unidade será inaugurada no dia 10 de Julho e as restantes no segundo semestre deste ano e ao longo do ano 2023”.

O jovem empreendedor justifica que a iniciativa surge da gritante necessidade da criação de condições que passam pela disponibilização de serviços, indo desde os básicos de tramitação administrativa documental aos integrados e especializados, obrigando a combinar sinergias por parte de muitos agentes económicos para garantir a materialização deste desiderato.

“A HR CID, após analisar o mercado, identificou as necessidades de alguns desajustes na jornada de vários cidadãos, e tem contribuído para uma melhor de gestão de tempo, facilitando a criação de espaço e tempo para que os particulares e empresas se dediquem ao trabalho, família, lazer e empreendimentos, por via de soluções de intermediação promovendo a melhoria da qualidade de vida das populações.

No âmbito da sua responsabilidade social, a empresa tem contribuído dando espaço a jovens técnicos médios e recém licenciados a terem oportunidade de estágio, facilitando dessa forma a busca do primeiro emprego”, disse, o Director Geral da HR CID, o empreendedor Helder Rocha.

A HR CID, parabeniza à modernização dos serviços da Administração Pública através do SIMPLIFICA, pois permitirá implementar os serviços de forma célere.