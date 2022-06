Moçambique: Polícia diz que moradores enterraram vivas sete pessoas por alegado roubo de gado

Três agentes da polícia, um militar e três civis foram, supostamente, enterrados vivos acusados de roubo de gado no posto administrativo de Maluana, no Distrito da Manhiça na segunda-feira, 20, revelou nesta sexta-feira, 24, o chefe do Posto Administrativo de Maluane.

“O caso ocorreu no dia 20, quando um criador de gado notou que havia invasores no seu curral. Ele chamou a população e os supostos meliantes foram apanhados e enterrados vivos”, disse Juvenal Sigauque aos jornalistas.

Entretanto, agentes da polícia deslocaram-se ao local para tentar encontrar os corpos dos alegados meliantes e foram também presos, torturados e enterrados vivos.

A polícia deteve os possíveis autores do crime, o que enfureceu os populares que na tarde de hoje dirigiram-se ao posto policial para a exigir a sua libertação.

Desconhecem-se mais detalhes e se os corpos foram exumados, como pretendia a polícia.