Angola vacinou, nas últimas 24 horas, 27.021 pessoas.

Segundo o boletim diário divulgado hoje, quarta-feira, as províncias de destaque são Luanda (4208), Huíla (3792), Uíge (3427), Huambo (3195), Uíge (2138) e Cuanza Sul (2061).

O cumulativo aponta para doses 20 693 292 administradas, sendo 13 288 990 com uma dose 7 238 901 com doses completas e 818 023 com doses de reforço.