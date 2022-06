EUA: Autoridades encontram 46 cadáveres no Estado do Texas

Pelo menos 46 imigrantes foram encontrados mortos nesta segunda-feira, 27, dentro e ao redor de um camião abandonado na beira de uma estrada em San Antonio, no centro do Estado americano do Texas.

O chefe dos bombeiros de San Antonio, Charles Hood, confirmou aos jornalistas que “aproximadamente 46 corpos que foram marcados e declarados mortos”, e que 16 pessoas foram transportadas para o hospital vivas e conscientes, das quais quatro eram crianças.

“Os pacientes que vimos estavam quentes ao toque, sofriam de insolação, exaustão pelo calor, sem sinais de água no veículo, era um trator-reboque refrigerado, mas não havia unidade de ar condicionado visível naquele equipamento”, disse Hood.

Autoridades informaram que três pessoas foram detidas para investigação.

San Antonio, que fica a cerca de 250 quilómetros da fronteira entre o México e os Estados Unidos, é uma importante rota de trânsito para traficantes de pessoas.

A hipótese inicial é que as vítimas sejam imigrantes e que terão entrado nos EUA de forma ilegal.

Não há ainda informações sobre as nacionalidades das vítimas e dos sobreviventes.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA assumiu a investigação.