Ex-presidente da Petrobras diz que tinha mensagens que poderiam incriminar Bolsonaro

Alegação é de Roberto Castello Branco

Mensagens e áudios estariam em celular corporativo, devolvido à empresa

‘Se quisesse atacar Bolsonaro, não é por falta de oportunidade’, diz ex-presidente da Petrobras

Mensagens de um grupo de conversa intitulado “Economistas do Brasil”, no qual participam os ex-presidentes da Petrobras Roberto Castello Branco e do Banco do Brasil Rubem Novaes, foram reveladas na véspera da reunião do Conselho de Administração, que irá trocar o comando da empresa.

Em uma das mensagens, Castello Branco afirma que um celular corporativo que devolveu para a empresa após sua saída continha mensagens e áudios que poderiam incriminar o presidente Jair Bolsonaro (PL), sem detalhes quais. A revelação foi feita pelo portal Metrópoles.

A conversa entre os dois ex-presidentes começou com uma reclamação de Novaes sobre as críticas que o colega vinha fazendo a Bolsonaro.

“Se eu quisesse atacar o Bolsonaro, não foi e não é por falta de oportunidade. Toda vez que ele produz uma crise, com perdas de bilhões de dólares para seus acionistas [da Petrobras], sou insistentemente convidado pela mídia para dar minha opinião. Não aceito 90% deles [convites] e, quando falo, procuro evitar ataques”, respondeu Castello Branco. “No meu celular corporativo tinha mensagens e áudios que podem incriminá-lo. Fiz questão de devolver intacto para a Petrobras”.

Em outro momento, o ex-presidente já havia afirmado que tinha provas que Bolsonaro pediu para que não houvesse reajuste no preço dos combustíveis. Esses pedidos eram ignorados, segundo Castello Branco.

Em outro momento da conversa, o ex-presidente declara: “nunca fui, não sou e nem serei político”. Ele tenta se defender das acusações de que teria interesses políticos no vazamento de informações.

Castello Branco foi afastado do cargo após a insatisfação de Bolsonaro com a política de preços da Petrobras, assim como ocorreu com os ex-presidentes Joaquim Silva e Luna e José Mauro Ferreira Coelho.