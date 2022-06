Presidente da República em Portugal para Conferência sobre os Oceanos

O Presidente da República, João Lourenço, deixou, este domingo (26), Luanda, com destino a Lisboa, Portugal, para uma missão de alguns dias, onde irá participar na segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o Chefe de Estado recebeu cumprimentos de despedida do Vice-Presidente, Bornito de Sousa, e de altas figuras do Estado angolano.

De acordo com o secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, Luís Fernando, em Lisboa o Estadista irá juntar-se a dezenas de líderes de todo o mundo.

Durante a conferência, as lideranças mundiais vão discutir a maneira de conservar e utilizar, de forma sustentada, os oceanos, os mares e os recursos marinhos para um desenvolvimento que não prejudique o ambiente, a natureza e o planeta.

No evento, o líder angolano tem prevista uma intervenção no primeiro dia, segunda-feira (27), para deixar ao mundo a mensagem e o entendimento de Angola em relação à maneira como o país pretende que os oceanos e os seus enormes recursos sejam tratados.