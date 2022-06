Nove estados norte-americanos banem aborto após decisão do Supremo Tribunal de Justiça

Após a revogação da protecção do direito ao aborto federal pelo Supremo Tribunal de Justiça na sexta-feira, pelo menos nove estados norte-americanos já baniram a intervenção voluntária da gravidez com as mulheres a manifestarem-se e com o Presidente dos Estados Unidos a dizer estar chocado com a decisão dos juízes.

Desde sexta-feira à noite, quando o Supremo Tribunal dos Estados Unidos anulou a protecção federal do direito ao aborto em vigor no país desde 1973, que pelo menos nove Estados norte-americanos já aboliram o direito das mulheres terminarem uma gravidez legalmente e com assistência médica.

Missouri, Alabama, Arkansas, Wisconsin, Dakota do Sul, Utah, Oklahoma, Kentucky e Luisiana já fecharam as clínicas onde era possível abortar e mais sete estados preparam-se para seguir a mesma directiva.

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, falou ainda na sexta-feira ao país e classificou este dia como triste para o país.

“É um dia triste para o Tribunal e para o país”, disse o Presidente dos Estados Unidos durante uma declaração na Casa Branca. “Sem esta decisão, a vida e a saúde das mulheres norte-americanas está em risco”, afirmou ainda Joe Biden mostrando-se chocado com o facto de os médicos serem a partir de agora criminalizados por cumprirem o seu dever.

O Presidente norte-americano quer agora que a defesa do aborto se torne uma lei federal, indicando que essa é a única forma de defender os direitos da mulher no país.

Em várias cidades dos Estados Unidos multiplicaram-se as manifestações contra a revogação do Supremo Tribunal, com os protestos a juntarem milhares de mulheres em Nova Iorque, Los Angeles, Filadélfia e Austin. A maior parte dos protestos decorreu de forma pacífica, mas em Phoenix, no Arizona houve confrontos entre a políticas e os manifestantes, tendo sido lançadas granadas de gás lacrimogéneo sob a multidão.