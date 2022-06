Hamza Abdi Barre é o novo primeiro-ministro da Somália

O Parlamento da Somália aprovou neste sábado, 25, por unanimidade, Hamza Abdi Barre para o cargo de primeiro-ministro, abrindo caminho para a formação de um novo governo.

Todos os 220 legisladores presentes votaram a favor de Barre, que foi empossado, de seguida.

Barre prometeu um Governo de “qualidade” que vai concentrar em “criar estabilidade política inclusiva (em linha com) o lema do Presidente de uma Somália reconciliada e em paz com o mundo”.

A nova administração enfrenta uma série de desafios, incluindo fome iminente e uma insurgência esmagadora dos jihadistas do Al-Shabaab.

O deputado do estado semi-autónomo de Jubaland foi escolhido no início deste mês pelo Presidente Hassan Sheikh Mohamud, que foi eleito pelo parlamento em Maio após um longo e tempestuoso processo de votação.