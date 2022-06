África do Sul: Sobe para 22 pessoas encontradas sem vida em discoteca

Pelo menos 22 pessoas foram encontradas sem vida num bar-discoteca na África do Sul, avança a Sky News.

Os serviços de Emergência Médica foram chamados ao local na madrugada deste domingo ao ‘Enyobeni Tavern’, em Scenery Park.

O porta-voz da Polícia local, Brigadeiro Tembinkosi Kinana, disse ao canal de notícias do Newzroom Africa que as vítimas têm entre 18 e 20 anos, e, de acordo com imagens publicadas em redes sociais, os corpos têm permanecido deitados no chão da discoteca, sendo que nenhum deles tem ferimentos aparentes.

A mesma fonte referiu mais tarde à Reuters que “as circunstâncias em que [estes jovens] morreram estão sob investigação”, acrescentando que era demasiado cedo para determinar as causas de morte.

Nas redes sociais estão a ser partilhadas imagens junto ao local.

Segundo a agência Efe, na página da rede social Facebook do bar é referido que o espaço foi reservado na noite de sábado para os festejos de aniversário de duas pessoas.

Familiares das vítimas e curiosos estão reunidos junto da discoteca de East London, uma cidade com um milhão de pessoas no oceano Índico, que fica a cerca de 700 quilómetros a sul de Joanesburgo.