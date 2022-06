Liberty Chiaka acusa DIP do MPLA de interferir de forma directa nos órgãos de comunicação social públicos

Liberty Chiaka, Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, acusou esta esta semana, o Departamento de Informação e Propaganda do MPLA de estar a interferir de forma directa no funcionamento da Televisão Pública de Angola e da TV ZIMBO.

O presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, denunciou na última quarta-feira em Luanda, durante uma conferência de imprensa conjunta entre a UNITA, FNLA, CASA-CE, PRS e Bloco Democrático, que o Departamento de Informação e Propaganda do MPLA, tem interferido de forma directa nos órgãos de comunicação social públicos, ao ponto de ser o referido departamento do partido no poder que indica os profissionais destes órgãos de comunicação para a cobertura das suas actividades. Ao apresentar uma suposta nota do DIP do MPLA como prova o Presidente do Grupo Parlamentar do MPLA condenou tais práticas.

Ao tomar a palavra, Adalberto Costa Júnior, presente na referida conferência de imprensa culpabilizou o Presidente da República e do MPLA, João Lourenço, sobre estas práticas, garantindo que, baseando-se na Constituição e na lei, o Presidente João Lourenço tem como pôr fim a esta postura.

Entretanto, a Camunda News contactou o Secretário para Informação e Propaganda do MPLA, Rui Falcão, mas não foi bem sucedida.

Todavia, na semana finda, em entrevista à Voz da América, Rui Falcão teria negado a existência de tais “ordens superiores” do partido que governa Angola direccionada aos órgãos de comunicação públicos, tendo admitido haver “excesso de zelo e auto-censura” da parte dos referidos órgãos de comunicação.