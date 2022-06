“Ordens superiores” encerram canal Fé TV da Igreja Universal na DSTV e coloca no desempregado mais de 50 chefes de família

Em plena época de pré-campanha eleitoral da qual o MPLA está a trabalhar para merecer a confiança do eleitorado e voltar a receber a confiança do povo para dirigir os destinos do País, a Direcção Nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, é acusada de estar a puxar a corda em sentido contrário a esse objectivo.

Tudo porque este departamento ministerial ordenou a suspensão imediata, a 10 de Junho do ano em curso, e sem aviso prévio, das emissões do canal de evangelização, FÉTv, ligado a Igreja Universal do Reino de Deus, transmitidos em todo território nacional pelas plataformas MULTICHOICE e TV CABO.

Segundo apurou o Portal de Angola, o encerramento deste canal televisivo colocou no desemprego mais de 50 chefes de família, contrariando deste modo, as políticas levadas pelo Presidente da República João Lourenço.

Outra situação é que, com este encerramento, muitos membros desta igreja poderão ver coarctados os seus direitos de culto e religião num país laico, conforme diz a Lei magna, a Constituição da República de Angola, e não poderão alimentar-se da palavra de Deus.



PERSEGUIÇÃO DOS DISSIDENTES LEVADA A CABO PELAS INSTITUIÇÕES DO ESTADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL

Em reacção a decisão do MINTTICS, o Presidente do Conselho de Direcção, Bispo António Miguel Ferraz e o Líder Espiritual e Presbítero Geral, Bispo Alberto Segunda, responsáveis pela Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, garantiram que esta igreja está devidamente reconhecida e legalizada pelo Decreto Executivo n.° 31-B/92, de 17 de Julho, registada na Conservatória dos Registos Centrais, Assento n.° 26, sita na Avenida Nicolau Gomes Spencer n.° 159, bairro Maculusso, contribuinte fiscal n.° 5000391417, sendo por isso, quma pessoa colectiva de direito privado, regida por estatuto próprio e demais legislação avulsa, que determina a sua organização e funcionamento.

“A rebelião sem precedente que se instalou na IURD desde de 2019, tem afectado os milhares de fiéis de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste, sendo esse encerramento compulsivo do canal mais um golpe desumano e brutal contra as centenas de missionários, milhares de obreiros, jovens e simpatizantes da igreja por toda Angola”, lamentaram.

Desde ontem, os programas da Igreja Universal do Reino de Deus foram suspensos, sem nenhuma prévia notificação, privando desta forma milhares de lares angolanos de ouvirem e assistirem a programação da Igreja, além de total falta de fundamentação para o referido acto, numa clara violação a lei.

Neste sentido, aliás, como tem vindo a fazer a Igreja Universal do Reino de Deus, promete continuar a pautar pela restituição da legalidade a fim de continuar a levar a palavra do evangelho para os sofridos e excluídos da sociedade.



AUTORES DO ENCERRAMENTO DA FÉ TV DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS

A Igreja não tem dúvidas de que se trata de uma orientação dos dissidentes para que não se divulgue nada sobre a Igreja Universal nas redes sociais e TVs.

“Não vejo um acompanhamento sério do INAR, por isso, esta instituição deve ser imparcial na resolução dos problemas da Igreja ou das igrejas em conflito”, apelou o Reverendo Ntoni-A-Nzinga que sugere ao INAR a ser um mediador e não alguém que dita regras como jogador, “sob pena de cairmos na parcialidade”.