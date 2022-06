Registado o maior número de processos por corrupção desde 2011

Uma das explicações para esta subida poderá a situação da pandemia da Covid-19, que motivou o recurso em massa à contratação pública por ajuste directo. Em 2021 entraram 705 casos na PJ.

O número de processos por corrupção a entrar na Polícia Judiciária em 2021 foi o maior dos últimos 10 anos, de acordo com a edição desta quarta-feira do jornal Público.

Só no ano 2021, entraram na PJ um total de 705 processos por corrupção, através da Unidade Nacional de Combate à Corrupção. Trata-se de um aumento de cerca de 40% face aos 502 registados em 2020.

Mas também fora da PJ se registou um aumento: 100 crimes de corrupção foram investigados por outras autoridades policiais, acima dos 62 de 2020.

Este aumento para valores recorde significa, inclusivamente, uma inversão numa tendência de decrescimento dos casos de corrupção que se verificava desde 2018.

De acordo com uma fonte da PJ citada pelo Público, uma das explicações para esta subida poderá a situação da pandemia da Covid-19, que motivou o recurso em massa à contratação pública por ajuste directo para a compra de todo o tipo de equipamentos relacionados com a crise pandémica, das máscaras aos centros de vacinação — o que aumenta o universo de situações com potencial para dar origem da queixas de corrupção.

De qualquer modo, o Público adianta que não existem dados estatísticos sobre os assuntos a que se referem os casos.